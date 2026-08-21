Geçtiğimiz günlerde kamuoyunda ünlü müzik grubu Manifest ile ilgili; 'Çorum'da konser veremezler' şeklinde çıkışı ile Türkiye gündemine oturan Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Bedesten'de gerçekleştirilen sıra gecesinde isim vermeden yine Manifest ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Manifest'in ancak Çorum'a dinlemeye gelebileceğini belirten Başkan Aşgın; "O ekipler ancak bizim kendi kültürümüzü yansıtan Mehmet Siraç konserini izlemeye gelebilirler. Çorum herkese açık. Konser vermeye böyle, dinlemeye herkes gelebilir. Onlar da gelsinler, buyursunlar." şeklinde konuştu