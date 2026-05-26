Çorum'da 17 yaşındaki iki genç, bıçakla yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy 1. Cadde'de iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine U.G. ve B.Ç. bıçakla yaralandı.

Yaralı gençler, bir akrabalarının yardımıyla olay yerinden ayrılırken 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

Adrese gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Muhabir: Anadolu Ajansı