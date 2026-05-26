Patronlar Dünyası internet haber sitesinden Burak Artuner, yazısında Arca Çorum FK’nın elde ettiği tarihi başarıya ve iş dünyasının futbola verdiği desteğin şehirler üzerindeki etkisine dikkat çekti.

Çorum FK'nın başarısını Hull City'nin zaferine benzeten Artuner, yazısında şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye’de başarı hikâyeleri artık yalnızca büyükşehirlerden çıkmıyor.

Dün Konya'da oynanan bir final maçı da bu başarı öykülerinden biriydi aslında.

HALUK LEVENT DE TRİBÜNDEYDİ

Aralarında bir süre önce midesinden rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığı haberleri çıkan ünlü sanatçı Haluk Levent'in de olduğu 20 bin kişilik taraftar desteğini arkasına alan Arca Çorum Futbol Kulübü maçı 2-0 kazanmayı bildi ve Süper Lig'e yükselen son takım oldu.

Bu şehrin tarihinde bir ilkti.

Anadolu’nun üretim gücü, sanayi hamlesi ve yerel sermayesi yeni başarı öyküleri yazıyor. Bunun son ve en dikkat çekici örneği ise Çorum’da yaşanıyor.

Bir tarafta savunma sanayiinde büyüyen, üretim kapasitesiyle adından söz ettiren Arca Savunma…

Diğer tarafta yıllardır istikrarlı şekilde yükselen ve sonunda hayalini gerçeğe dönüştüren Arca Çorum FK.

Bu iki yükselişin ortak paydasında ise iş dünyasının son dönemde dikkat çeken isimlerinden İsmail Terlemez bulunuyor.

Maçtan bir gün önce hikayesini yazmıştım İsmail Terlemez'in…

Çorum’un sanayi damarından beslenen bir ekonomik vizyonun, futbol sahasında Süper Lig biletiyle taçlanması tesadüf değil.

Bu tablo, Türkiye’de spor yatırımlarının yalnızca sponsorluk anlaşmalarıyla sınırlı kalmadığını; şehir ekonomisini dönüştüren stratejik bir kalkınma modeline dönüştüğünü gösteriyor.

Arca Çorum FK’nın Süper Lig’e yükselmesi sadece sportif bir başarı olarak okunmamalı o yüzden.

Bu, aynı zamanda Çorum’un ekonomik vitrininin Türkiye’nin en görünür platformlarından birine taşınması anlamına geliyor.

Çünkü Süper Lig yalnızca bir futbol arenası değil; yayın gelirleri, artan sponsorluk anlaşmaları, şehir ekonomisinde canlanma, turizm hareketliliği ve ulusal marka görünürlüğü demek.

Çorum artık yalnızca sanayisiyle değil, futboluyla da konuşulacak.

İşte tam da bu noktada İsmail Terlemez’in öncülük ettiği model dikkat çekiyor.

Savunma sanayii gibi yüksek teknoloji ve yüksek katma değer üreten bir sektörden doğan kurumsal gücün, Anadolu futboluna yönelmesi Türkiye için yeni bir iş modeli anlamına geliyor.

Bu modelde futbol yalnızca skor tabelasına yazılan sonuçlardan ibaret değil. Bir şehir ekonomisinin dinamizmi, yerel esnafın kazancı, otellerin doluluğu, restoranların hareketliliği ve kent markasının güçlenmesi de bu tablonun bir parçası.

BİR ŞEHİR SAHNEYE ÇIKTI

Çorum’da bugün yalnızca bir takım Süper Lig’e çıkmadı.

Bir şehir, Türkiye’nin en büyük sahnesine çıktı.

Arca Savunma’nın büyümesi ile Arca Çorum FK’nin yükselişi arasında kurulan paralellik, Anadolu sermayesinin geldiği noktayı da anlatıyor. Yerelden doğan güçlü şirketler artık yalnızca üretim yapmıyor; sosyal etki alanı da oluşturuyor; şehirlerine vizyon kazandırıyor ve uzun vadeli marka değerleri inşa ediyor.

İsmail Terlemez

İsmail Terlemez’in Çorum’da kurduğu bu yapı, belki de Türkiye’de sıkça konuşulan ama az örneği görülen bir gerçeği kanıtlıyor:

Bir şehir, kendi sermayesiyle büyüdüğünde yalnızca fabrikalar değil, hayaller de yükseliyor.

Ve bugün Çorum’da yükselen o hayalin adı Süper Lig oldu.

Bu arada maçtan sonra takımı kutlayan Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'ın "Süper Lig delikanlı bir Anadolu takımıyla karşılaşacak" ifadesi de kulübün Süper Lig'e renk katacağının ilk işareti gibiydi.

Süper Lig'e hoş geldin Çorum..."