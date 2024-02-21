Çorum’da Mimarlar Odası tarafından düzenlenen ‘Deprem ve Deprem Dirençli Kentleşme” konulu konferansta konuşan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Afet Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi ve Geomatik Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu, Çorum’da 6.6 veya 6.7 büyüklüğünde bir deprem beklenildiğini ancak bunun yakın zamanda olmayacağını söyledi.

‘DEPREMLE YAŞAMAYI ÖĞRENMELİYİZ’

Türkiye’nin her yeri fay hattı olduğunu o yüzden herkesin depremle yaşamayı öğrenmesi gerektiğini anlatan Kutoğlu; “Çünkü insanoğlu bugün geldiği teknoloji ile 6-7-.7.5-8 hatta 9 büyüklündeki depreme dayanıklı yapı da yapabilir.” dedi

Çorum’da 6.6 yada 6.7 büyüklüğünde bir depremin beklendiğini dile getiren Kutoğlu;

“1598 yılında Amasya-Çorum fay hattında 6.6 büyüklüğünde bir deprem olmuş. Bu fay günün birinde bu büyüklükte bir deprem üretecek. 6.6 yada 6.7 büyüklünde bir deprem olacak. 1598 yılından beri bekliyo bu fay. Şansımız bu bölgedeki fayda enerji birikim hızının biraz daha düşük olması. Bunun sonucu da bu büyüklükteki bir deprem için zamanın olduğunu gösteriyor. Çorum’un kuzeyinde yine 1910 yılında yine 6.5 büyüklüğünde bir deprem olmuş ve bu fayda yine bu büyüklükte bir deprem üretecek. 968 yılında yine 6.6 büyüklüğünde olmuş. Geçtiğimiz günlerde Çorum’un Mecitözü ilçesinde 4.1 büyüklüğünde korkutan bir deprem olmuştu. Mecitözü’nde depremi üreten fay Çorum bölgesinde sarı, Amasya tarafından ise kırmızı yani daha tehlikeli görülüyor. Bu Çorum halkını rahatlatmasın. Çünkü yer kabuğu o kadar büyük ki tarihte kaydedilmemiş depremler de olabilir. O yüzden tedbirli olmalıyız.” şeklinde konuştu