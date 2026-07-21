Çorum'da polis ekiplerince aranan şahıslar ile kayıp kişilere yönelik yürütülen çalışmalarda, çeşitli suçlardan aranan 17 kişi yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, 13-20 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen çalışmalarda, haklarında çeşitli mahkemelerce yakalama kararı bulunan 17 kişi yakalandı.
Yakalanan şahısların 4'ünün hırsızlık suçundan arandığı öğrenildi.
Aynı tarihler arasında haklarında kayıp başvurusu bulunan 4 kişi de ekiplerin çalışmalarıyla bulunarak ailelerine teslim edildi.
Muhabir: Çorum Hakimiyet