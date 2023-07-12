FATİH BATTAR

Çorum’da Azap Ahmet Sokak’ta bir cep telefonu dükkanını arılar bastı.

Arılar nedeniyle bazı müşteriler içerde mahsur kalırken, dükkan sahibi arılar bir kovana doldurmaya çalıştı.

Çevredeki vatandaşlar da şaşkın gözlerle işyeri sahibinin arıları toplamaya çalışmasını izledi.

Bazı vatandaşlar cep telefonlarıyla arıları kayda almaya çalışırken, arıların bir anda çevreye dağılmasından dolayı bazı vatandaşlar bölgeden uzaklaştı.

Bazı vatandaşlar da arıcılığa özenerek dükkan sahinine yardım etmeye çalıştı. Çevreden geçen bir vatandaş arıların bir anda iş yerinin camını kapladığını belirterek, kraliçe arının peşinden gelen arıların camda toplanabileceğini söyledi.

Dükkan sahibini uzun uğraşı sonucu arılar dükkan camından ayrılarak kutuya yerleştirildi.