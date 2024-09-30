Çorum’da Gülkent 1.Cadde’de 3 okulun çıkış saatinde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Ted Koleji, Ada Koleji ve Şehit Osman Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin bulunduğu caddede okul çıkışı İstanbul trafiğini aratmıyor.

Veliler, okul çıkışlarında hemen hemen her gün bir kazanın yaşandığını ve öğrencilerin ezilme tehlikesi geçirdiğini belirterek, yetkililerden bu bölgeye çözüm bulmasını istedi.

Yaşanan trafik çilesine dikkat çeken bir veli; “Bu bölgede iki özel okulun çıkış saati aynı olduğu için inanılmaz bir trafik yoğunluğu yaşanıyor. Trafik yoğunluğu nedeniyle kazalarda eksik olmuyor. Geçtiğimiz günlerde bir çocuğumuz ezilme tehlikesi geçirdi. Buraya bir çözüm bulunmasını istiyoruz. Ya okul çıkış saatleri değiştirilsin ya Şehit Osman Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin bahçesi otopark olarak kullanılmasına izin verilsin yada okul çıkışlarında bu bölgeye bir trafik polisi yönlendirilsin. Yetkililerden çözüm bekliyoruz.” dedi