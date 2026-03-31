Hemşehrimiz Dr. Fatih Diren’in yönetmenliğini yaptığı, Çorum’un Başpınar Köyü’nde çekilen "Baletler Köyü" belgeselinin özel gösterimi Prizren Yunus Emre Enstitüsü’nde gerçekleşti.

Gösterimi Türkiye’nin Prizren Başkonsolosu Fatih Topçu, Kosova Demokratik Türk Partisi milletvekilleri Ergül Mazrek ve Fatma Taçi ile Prizren Belediye Başkan Yardımcısı Furkan Bütüç ve çok sayıda davetli izledi.

Türkiye başta olmak üzere dünyanın farklı ülkelerinden 15 ayrı alanda uluslararası ödül kazanan ve geçtiğimiz yılın en çok ödül alan belgesellerinden biri olma başarısını gösteren yapım, izleyicilerden büyük beğeni topladı.

Gösterim sonrası yönetmen Dr. Fatih Diren ve görüntü yönetmeni Evrim İnce ile gerçekleştirilen söyleşide, yapımın hikâyesi ve çekim süreci ele alındı.