Çorum'da haklarında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan 15 zanlı yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, 27 Nisan-4 Mayıs tarihlerinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.
Kentte vatandaşların yoğun olarak bulunduğu bölgelerde uygulama yapan ekipler, çeşitli suçlardan aranan 15 şüpheliyi yakaladı.
Öte yandan, kayıp ihbarı yapılan 3 kişiden 2'si bulunarak ailelerine teslim edildi.
Kayıp olan 1 kişinin bulunması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
