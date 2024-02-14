Longo Yabancı Dil Kursu Kurucusu Burak Can Çıtak, yapay zeka ile Türkiye’de ilk defa geliştirilen eğitim modülünü tanıttı.

Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda ‘AiKOÇ’ adını verdiği yapay zeka eğitim modelini öğrenci ve velilere anlatan Çıtak, sistemin Türkiye’de bir ilk olduğunu ve illerde Milli Eğitim Müdürlükleri işbirliğiyle okullarda da kullanabileceğini söyledi.

Akıllı telefon sistemleri, sürücüsüz otomobiller gibi uygulamalarıyla hayatımıza her geçen daha fazla giren yapay zeka eğitimde de çığır açacak.

SİSTEM İLE REHBER ÖĞRETMENE İHTİYAÇ DUYULMUYOR

Geliştirdikleri yapa zeka ile artık öğrencilerin öğretmene ihtiyacı duymadan hangi konularda iyi olduğunu, hangi konularda eksik olduğunu görebileceklerini dile getiren Çıtak, konuşmasında AİKOÇ yapay zeka eğitim sistemi hakkında şu bilgileri verdi;

“AiKOÇ sistemi kısaca öğrencilerin rehberlik ihtiyacını karşılayan, öğrencilere 7/24 yönlendirme ve danışmanlık sağlayan bir yapay zeka çalışmasıdır. Günümüzde hızlı tüketmeye alışık bir teknoloji-yerlisi nesil yetişmektedir. Bu nesil, internet sebebiyle, çok hızlı erişimler elde edebilmekte, ancak eğitim noktasında hızlı tüketen bu nesile 7/24 yetişemiyoruz. Örneğin; gönderdikleri sorulara anında geri dönütler veremiyoruz, sorularını anlık olarak çözemiyoruz ve son olarak her alanda uzman olamadığımız için sağlıklı yönlendirmeler de yapamıyoruz. Tam bu noktada AiKOÇ modeli ortaya çıkıyor. Geliştirdiğimiz bu yapay zeka modülü ile öğrenciler için çözülmemiş soru bırakmamak ve eksikliklerini gidermek, öğrencilerin eğitim süreçlerine katkı sunmak, öğrencilerin eksikliklerini analiz ederek zaman kaybetmeden doğru yönlendirmeler yapmak, online ve tam otomatik sistem ile öğretmenlere zaman kazandırmak ve başarıyı artmaktır. Ayrıca AiKOÇ modelimiz eksik konularına dair tam otomatik şekilde Youtube kaynakları sunar, web üzerinden PDF kaynaklar bulur, zeka türüne göre öneriler verir, sesli ve yazılı anlatım yapar ve MEM OGM kaynakları sunar.” dedi

ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENME TÜRÜNÜ BİLE GÖSTERİYOR

Geliştirdikleri sistem sayesinde aynı zamanda öğrencilerin hangi öğrenme türüne yatkın olduklarını da belirleyebildiklerini anlatan Çıtak, bu sayede öğrencilerin eğitim hayatına ciddi katkı sağladıklarını sözlerine ekledi.