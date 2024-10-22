Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) öncülüğünde, insan hakları sorunlarını tartışmak, bilgi ve görüş alışverişinde bulunmak amacıyla Çorum’da İl İnsan Hakları İstişare Toplantısı gerçekleştirildi.

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) İkinci Başkanı Av.Alişan Tiryaki, kurul üyeleri İsmail Ayvaz, Saffet Balın, Dilek Ertürk, Mehmet Emin Genç ve Muhammet Ecevit Carti’den oluşan heyet ilk olarak Çorum Valisi Ali Çalgan’ı ziyaret etti.

Ziyaretin ardından Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, sendikalar, sosyal ve mesleki kuruluşlar, yükseköğretim kurumları, basın ve yayın kuruluşları, araştırmacılar ve ilgili diğer kişi, kurum ve kuruluşların katılımıyla İl İnsan Hakları İstişare Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda bir konuşma yapan Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) İkinci Başkanı Alişan Tiryaki, Gazze'de yaşanan katliamın dünyadaki adaletsizliğin ve acımasızlığın son örneği olduğunu belirterek, insan haklarının sözün değil, özgürlüğün, eşitliğin, adaletin ve hukukun bittiği yerde olduğunu söyledi.

Mevcut insan hakları literatürünün uygulama ile uyuşmadığını belirten Tiryaki, “3.Dünya Savaşı’nın ve nükleer silahların kullanılacağından bahsedilen bir ortamda Çorum’da insan haklarını konuşmak için bir aradayız.” dedi

7 Ekim 2023’ten beri tüm dünyanın gözü önünde gerçekleşen katliam dünyadaki adaletsizliğin ve acımasızlığın kahredici resmi olduğunu belirten Tiryaki; “Hastanelerin, mülteci kamplarının bombalandığı, kadın, yaşlı çocuk demeden katliamların gerçekleştiği Gazze, insanlık trajedisidir. 50 bine yakın insan katledildi. Bu soykırım dünyanın gözü önünde yapıldı ve halen devam ediyor. Batılı devletler ve yöneticileri herşeyi tükettikleri gibi insan haklarını da burada tükettiler. İnsan hakları 21. yüzyılda tüm dünyanın gözleri önünde Gazze'de hezimete uğramıştır. Suriye’de yaşanan savaş durumu ile Ukrayna-Rusya savaşının ortaya çıkardığı krizler ölümden kaçan insanlar arasında nasıl ayrımcılık yapıldığını tüm dünyaya gösterdi. Akdeniz’de ölüme terk edilen bebekleri, kadınları, yaşlıları hatırlayın. İnsan hakları alanında yazılanlar ile yaşananlar aynı? Afganistan’a, Libya’ya Irak’a kan ve gözyaşının sel olduğu coğrafyalarda demokrasi ve insan haklarını getirme vaadiyle yola çıkan süper güçler bu coğrafyalara ne getirdiler?” şeklinde konuştu

Vali Yardımcısı Yeliz Mercan ise insan hakları konusunda Çorum’da bir İnsan Hakları Kurulu olduğunu ve kurulda il ve ilçelerden gelen şikayet ve talepleri değerlendirmeye çalıştıklarını söyledi.

1948'de Birleşmiş Milletler’in insan hakları beyannamesini kabul ederek bu normların tüm dünyada evrensel bir standart haline getirmesini sağladığını belirten Mercan;

“Bununla beraber tüm ülkeler kendi mevzuatlarını insan hakları odaklı dönüştürmeye başladılar. Bizim ülkemizde de her ne kadar 2016'da Türkiye İnsan Hakları Eşitlik Kurumu kurulmuş olsa da onun öncesinde bildiğiniz üzere insan haklarından sorumlu bir devlet bakanlığımız vardı ve bunun da ötesinde belki sahip olduğumuz milli manevi değerlerle biz insan hakları odaklı bir toplumsal hayat ve hukuki düzen kurmaya çalışmıştık. Bizim de meslek şiarımız olan ‘insanı yaşat ki devlet yaşasın’ ülküsüyle beraber tüm kamu olarak uygulamalarımızı insanı merkez alarak, insanların kamu hizmetlerine ulaşmasında din, dil, cinsiyet ırk ayrımı gözetmeden tüm devletin kamu imkanlarına ulaşmasını sağlamaya çalışıyoruz. Bu kapsamda Çorum'da İl İnsan Hakları Kurulu, bizlere intikal eden şikayetleri ve talepleri değerlendirmeye çalışıyoruz.” ifadelerini kullandı