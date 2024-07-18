Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı il düzeyinde işgücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre Türkiye genelinde, 2023 yılı için işsizlik oranı yüzde 9,4 olarak tahmin edildi.

Orta Karadeniz’de işsizlik oranı en yüksek il Samsun, en düşük il ise Sinop oldu. Çorum'da bölgede 8.1 işsizlik oranı ile Samsun ve Amasya'dan sonra üçüncü sırada yer aldı.

İşsizlik oranı en yüksek il 23,3 ile Hakkari iken, işsizlik oranı en düşük il yüzde 4,8 ile Sinop oldu.



Orta Karadeniz’de Samsun ilk sırada

Orta Karadeniz Bölgesi’nde Samsun, işsizlik oranında ilk sırada yer aldı.

Samsun yüzde 9,4 ile Türkiye tahminiyle aynı oranı paylaştı.

Bölge illerinden Amasya’da işsizlik oranı yüzde 8,9, Çorum’da yüzde 8,1, Ordu’da yüzde 7,7, Tokat’ta yüzde 6,9, Sinop’ta ise yüzde 4,8 olarak tahmin edildi.



BÖLGEDE EN DÜŞÜK İSTİHAM ORANI ÇORUM'DA

TÜİK, il düzeyinde istihdam oranı 2023 verilerini de açıkladı.

Buna göre Türkiye’de istihdam oranı yüzde 48,3, Sinop’ta 51, Ordu’da 50,8, Tokat’ta 50,3, Samsun’da 50,2, Amasya’da 47,4, Çorum’da ise 44,3 olarak kayıtlara geçti.