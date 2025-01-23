Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) 2024 yılı araç istatistiklerini açıkladı.

Çorum’da bir önceki yıla göre en fazla artış motosiklet sayısında oldu.

2023 yılında 25 bin 662 olan trafiğe kayıtlı motosiklet sayısı geçen yıl yüzde 32,38 artarak 33 bin 972’ye yükseldi.

Motosikleti ise yüzde 8,5 artışla özel amaçlı araçlar izledi.

Türkiye'de 2024 yılında bir önceki yıla göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 13,5 artarak 2 milyon 598 bin 816 adet olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 15,6 artarak 36 bin 657 adet oldu. Böylece Ocak-Aralık döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 2 milyon 562 bin 159 adet artış gerçekleşti.

Çorum’da ise 2023 yılında 197 bin 111 olan trafiğe kayıtlı araç sayısı 2024’te yüzde 7,76 artarak 212 bin 401 oldu.

2023 yılında trafiğe kayıtlı araç sayısı otomobil 90 bin 847, minibüs 2 bin 466, otobüs 1003, kamyonet 24 bin 186, kamyon 6 bin, motosiklet 25 bin 662, özel amaçlı 459, traktör ise 46 bin 488 olmuştu.

Geçen yıl trafiğe kayıtlı araç sayısında bir önceki yıla göre en fazla artış motosiklette yaşandı. 2023 yılında 25 bin 662 olan trafiğe kayıtlı motosiklet sayısı geçen yıl yüzde 32,38 artarak 33 bin 972’ye yükseldi. Bunu 459’dan yüzde 8,5 artışla 498’e yükselen özel amaçlı araçlar izledi. Üçüncü sırada ise 90 bin 847’den yüzde 5,13’lük artışla 95 bin 505 olan otomobil yer aldı.

2023 yılında trafiğe kayıtlı 24 bin 186 olan kamyonet sayısı geçen yıl yüzde 3,58 artışla 25 bin 053’e, 1003 olan otobüs sayısı yüzde 2,99 artarak 1033’e, 46 bin 488 olan traktör sayısı yüzde 2,64 artışla 47 bin 716’ya, 6 bin olan kamyon sayısı yüzde 2,32 artışla 6 bin 139’a, 2 bin 466 olan minibüs sayısı ise yüzde 0,77 artışla 2 bin 485’e yükseldi.