Çorum'da etkisini sürdüren kar yağışı sonrası okullar tatil edildi. Valiliklerden yapılan açıklamada eğitime 1 gün süreyle ara verildiği duyuruldu.

Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

'İlimizde bugün içerisinde başlayan kar yağışının meteorolojik değerlendirmelere göre yarın sabah saatlerine kadar devam etmesi beklenmektedir.

Kar yağışı ve hava koşulları sebebiyle meydana gelebilecek muhtemel olumsuzlukları önlemek amacıyla; öğrenci hareketliliği dikkate alınarak, İlimiz Merkez İlçesinde ve bağlı köylerinde, resmi ve özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, özel öğretim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde ve Kur’an Kurslarında valiliğimiz kararıyla eğitim ve öğretime 19 Şubat 2025 Çarşamba günü 1 (Bir) gün süre ile ara verilmiştir.

Okullara ara verilen günde; çocuğu kreş ve anaokuluna devam eden kadın personel (sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu hizmetin gereği olarak ilgili birim amirleri tarafından değerlendirilecektir), malûl, engelli, hamile ve kronik rahatsızlığı bulunan kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır."