Çorum'da bugün U 18 maçında yeşil sahalara yakışmayan görüntüler oluştu.
U 18 lig maçında Buharaspor ile Osmancıkgücü karşı karşıya geldi.
Müsabakanın ilk yarısının bitmesiyle ortalık savaş alanına döndü. İki takım oyuncuları soyunma odasına giderken birbirine girdi, araya emniyet güçleri girerek oyuncular ayırdı.
Çıkan olaylarda 2 Buharasporlu oyuncu 2 Osmancıkgücüsporlu oyuncu kırmızı kart gördü. İkinci yarı iki takımda 9 kişiyle mücadele etti.
Karşılaşmayı 6-1'lik skorla Osmancıkgücüspor kazandı.
Editör: Atila Çiğdem