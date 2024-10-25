Çorum'un Sungurlu ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren ve 1 milyon metre kare üzerine kurulan Türkiye’nin ikinci kapsül fabrikası ARCA Savunma Sanayi, İstanbul’da düzenlenen SAHA EXPO Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarında, fuarın en büyük ihracat sözleşmesini imzaladı.

ARCA Savunma Sanayi, MSM Group arasında topçu mühimmatı sözleşmesi imza töreni İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenen Saha Expo fuarında gerçekleştirildi. Fuardaki en büyük ihracat sözleşmesi olan bu anlaşmaya SAHA Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar eşlik etti.

İki firma arasındaki anlaşma sonrası konuşan Haluk Bayraktar, “SAHA Başkanı olarak ARCA firmasını İsmail Bey, Özgür Hanım ve MSM Group'tan Jacub Bey'i tebrik ediyorum. Çünkü bu fuarın en büyük kontratı bu anlaşmaydı. İhracat anlaşması bu anlamda ülkemizin gelmiş olduğu bu mühimmat, üretimi konusundaki seviyeyi de gösteriyor. Ülkemiz için bir gurur vesilesi. Ben bu vesileyle huzurlarınızda hepsine teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Arca Savunma Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Terlemez ise "Tüm ekip arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. Bizim için büyük bir gurur. Buna vesile olduğu için Saha Expo Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar’a da şükranlarımı sunuyorum.” ifadelerini kullandı