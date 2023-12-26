Çorumlu fotoğrafçı A. Agâh Öncül’ün, “Fikirtepe Kentsel Dönüşüm” fotoğraf sunumu Kocaeli Fotoğraf Sanatı Derneği (KASK) tarafından düzenlenen Suha Kocaoğlu Kupası 5. Fotoğraf Yarışmasında 1. tur başarı belgesine layık görüldü.

Sunumda, kentsel dönüşüm süreci kapsamında oradaki habitatta yaşayan insanların tahliye öncesi ve sonrası gecekondulardan gökdelenlere uzanan hikâyeleri ve muhitten göç etme öyküsü yansıtan Agâh Öncül’e ödülü, geçtiğimiz günlerde Kocaeli Süleyman Demirel Kültür Merkezinde yapılan törenle verildi.