İsmail Eren Alıcı Küçükler Masa Tenisi Türkiye Şampiyonasında çift erkekler, çift kızlar ve karışık çiftlerde Çorumlu sporcular her kategoride kürsüye çıkmayı başardılar.

Hitit Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Spor Salonu cumartesi günü yapılan müsabakalar sonunda çift erkeklerde İstanbul’dan Ahmet Berk Tükenmez ve Aras Aydın ikilisi tüm rakiplerini yenerek birinci oldular.

Çorum Belediyespor’dan Berat Özdemir partneri Konya’dan Ali Enes Seren ile birlikte ikinci olarak gümüş madalyanın sahibi oldular. İstanbul’dan Akif Emce Bucak ve Çorum’dan Muhammed Emre Kantik üçüncü olarak bronz madalya kazandılar. Diğer üçüncülük ödülü ise Çorum Arenaspor kulübünden Ahmet Çelik ve Yiğit Hüseyin Subaşı çiftinin oldu.

Çift kızlar kategorisinde ise İstanbul’dan Zeynep Duran Armin Aydın kazanırken ikinciliği Bursa’dan Emine Aydın ve Kastamonu’dan Belinay Davuş ikilisi kazandı. Çorum Arenaspor’dan Deniz Mülazım ve Elif Duru Becer ikilisi üçüncü olurken diğer üçüncülük ödülü ise Batman’dan Şevval Alaş, Medine İrem Türkan çiftinin oldu.

Çift erkeklerde İstanbul’dan Aras Aydın ve Armin Aydın çifti birinci olurken yine İstanbul’dan Ahmet Berk Tükenmez ve Zeynep Duran çifti ikinci oldu.

İstanbul’dan Akif Emre Bucak ve Muğla’dan Aybike Feride Üstünda üçüncü olurken diğer bronz madalyayı ise Çorum Belediyespor’dan Berat Özdemir ve Kastamonu’dan Belinay Davuş kazandı.

Şampiyonada takım müsabakaları ise dün yapılan maçlarla sona erdi.