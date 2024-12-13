Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2023 yılı Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) rakamlarını açıkladı.

GSYH'den en yüksek payı alan ilk beş il, 2023 yılında toplam GSYH'nin %54,02'sini oluşturdu.

İl düzeyinde cari fiyatlarla Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) hesaplamalarına göre; 2023 yılında İstanbul 8 trilyon 60 milyar 358 milyon TL ile en yüksek GSYH'ye ulaştı ve toplam GSYH'den %30,4 pay aldı.

İstanbul'u, 2 trilyon 538 milyar 686 milyon TL ve %9,6 pay ile Ankara, 1 trilyon 614 milyar 161 milyon TL ve %6,1 pay ile İzmir izledi.

İl düzeyinde GSYH hesaplarında son üç sırada 22 milyar 13 milyon TL ile Tunceli, 19 milyar 407 milyon TL ile Ardahan ve 13 milyar 214 milyon TL ile Bayburt yer aldı.

Çorum’un GSYH’si 96 milyar 716 milyon 739 bin TL, Samsun’un GSYH’si 296 milyar 395 milyon 561 bin TL, Tokat’ın GSYH’si 86 milyar 303 milyon 823 bin TL,

Amasya’nın GSYH’si 66 milyar 152 milyon 505 bin TL olarak gerçekleşti.

Kişi başı Gayrisafi Yurt İçi Hasıla Çorum’da 183 bin 788 TL, Samsun’da 215 bin 872 TL, Tokat’ta 143 bin 435 TL, Amasya’da ise 195 bin 199 TL oldu.