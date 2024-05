Eğitim İş Çorum Şube Başkanı Tuba Üreyen oldu.

Üreyen yeni yönetimle birlikte dün İlçe Seçim Kurulu'ndan mazbatalarını aldı.

Tuba Üreyen başkanlığındaki Eğitim İş Sendikası yeni yönetimi şu isimlerden oluştu; "Aydın Kalender, Derya Asiltürk, Zekine Özkan, Erdem Eliçora, Tuğcan Demirel ve Onur Ortakçı."

Şube Denetim Kurulu'na Tuncay Sümer, Özgül Bozkurt ve Zeki Ufuk Uysal, Şube Disiplin Kurulu'na ise Muharrem Sevinçoğlu, Caner Turan ve Esmeray Çetinkaya Eğitim İş Sendikası Genel Merkez Delegelikleri'ne ise Selim Bozkurt ve Özcan Çakmak seçildi.

Yapılan görev dağılımında Şube Başkanlığı’na Tuba Üreyen seçilirken, Şube Sekreterliği’ne Aydın Kalender, Şube Örgütlenme Sekreterliği’ne Tuğcan Demirel, Şube Özlük Hukuk ve TİS Sekreterliğine Derya Asiltürk, Şube Mali Sekreterliği’ne Onur Ortakcı, Şube Basın Yayın Sekreterliğine Erdem Eliçora ve Şube Eğitim Sekreterliği’ne de Zekine Özkan getirildi.

15 yıldır rehber öğretmenliği görevini yaptığını ve halen Ertuğrul Gazi İlkokulu'nda görevine devam ettiğini belirten Tuba Üreyen, genel kurulda yaptığı konuşmada şunları söyledi;

"Bir sendikanın başarısının ne üye sayısı ile ne de sahte yetkilerle ölçüleceğine inanıyoruz. Her yıl hatır gönül ile yetki kandırmacasıyla kaydedilen üyeler ile de ölçülemez. Hele hele iktidara yandaşlık ederek makam mevki vaatleri ve sınav tehditleri ile üye yazıp kendini yetkili ilan ettirmekle hiç ölçülemez. Bize göre sendikalar her zaman iktidarlara muhalif örgütler olmak zorundadır. Çünkü her gelen iktidardan yeni kazanımlar, daha yüksek ücretler talep etmek bunu elde etmek için mücadele vermek zorundadır. Son yıllarda sendikal mücadele ile elde edilen kazanımlarımız etkili sendikacılığın en güzel örnekleridir. Aklı ve bilimi önceleyerek ve aklımızı ortaklaştırarak yeni kazanımlar elde etmek için elimizden gelen her türlü mücadeleyi siz değerli üyelerimiz ile birlikte örmeye çalışacağız. Sendika; çalışanların çalışma koşullarını düzenlemek, hak ve çıkarlarını korumak ya da geliştirmek amacı ile kurulmuş; devletten, siyasal partilerden ve iktidardan bağımsız, yasal emek örgütleridir. Alın terinin ve emeğin koruyucusudur. Dolayısıyla, bizim sorunlarımıza siyasi partiler çare olamaz. Ancak ülkemizdeki sendikaların büyük bir bölümünün, sendika tanımına aykırı olarak kendisini siyasi parti siyasetinden uzak tutmaması ve odağına emeğin hakkını koymaması bir sorun olarak karşımızda durmaktadır. Buna karşı Eğitim İş, siyasi partilerin günü birlik siyasetini değil, emeğin, emekçinin, alın terinin siyasetini yapmakta, sendika siyaset dengesini korumaktadır. Biz de bu dengeyi korumaya son derece kararlıyız. Bizler emek ve sınıf mücadelesine inanan insanlarız. Sömürüsüz bir dünya hayalini kurarken amacımız bir üst sınıfa atlama olamaz. Bizler sömürüsüz bir toplum yaratmak, emeğimizin karşılığını tam olarak alabilmek için mücadele ediyoruz. Umudumuzu yitirmedik hayallerimizden vazgeçmedik. Unutmayalım ki "Özgürlük ve başarı bunları savunma cesareti olanların hakkıdır." Hayat hiçbir zaman itaat edenlerin olmamıştır, mücadele edenler her zaman kazanamayabilir ama kazananlar sadece mücadele edenlerdir. "Sınıf bilinciyle emeğimize / Ulus bilinciyle vatanımıza / Yurttaş bilinciyle Cumhuriyetimize her ne pahasına olursa olsun sahip çıkmaya devam edeceğiz. Fakir Baykurt'un dediği gibi "yalvarmadan, boyun eğmeden, el açmadan, ders vereceğiz." "Ya bir yol bulacağız ya da yeni bir yol yapacağız."