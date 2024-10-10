Çorum'da Obruk Barajı sınırlarında yer alan 3 ilçe kaymakamı, baraj havzasında geliştirilebilecek ortak projeleri değerlendirmek için bir araya geldi.

Oğuzlar Xhaber'in aktardığı bilgiye göre; geçtiğimiz gün bir araya gelen İskilip, Oğuzlar ve Dodurga İlçe Kaymakamları, Obruk Barajı havzasında oluşturulabilecek yeni turizm koridoru hakkında istişare etti.

Görüşmede ilçelerin birlikte geliştirilebilecekleri ortak turizm ve tarım projeleri değerlendirildi.

Baraj havzasında yer alan ilçelerin turizm potansiyellerinin ortak tanıtımı ve bölgede alternatif turizm türlerinin geliştirilmesinin amaçlandığı buluşma, bölgenin güç birliği yapması açısından önem taşıyor.

Konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Obruk Baraj Gölü’ne sınırı olan Dodurga, İskilip ve Oğuzlar ilçelerimizin Kaymakamları bugün bir araya gelerek baraj havzasında yatırım programları kapsamında yapılabilecek tarım ve turizm faaliyetleri hakkında istişarelerde bulundu.” ifadelerine yer verildi.