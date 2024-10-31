Çorum İl Özel İdaresi tarafından yapılan 10 kilometrelik İnalözü Grup Yolu çalışması devam ediyor.

İl Genel Meclisi Başkanı Muhammed Fatih Temur ve AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

İl Özel İdaresi personelinden yapılan çalışma hakkında bilgiler alan İl Genel Meclisi Başkanı Muhammed Fatih Temur ve AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar,

köylülerle de bir araya gelerek hem yapılan çalışmalar hem de diğer hizmetler hakkında istişarede bulundular.

10 kilometrelik İnalözü Grup Yolunu kullanan köylerin muhtarları Muhammed Fatih Temur’a teşekkür ederek, memnuniyetlerini dile getirdiler.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve devletin verdiği desteğin yapılan hizmetlerde en büyük pay sahibi olduğunu belirten İl Genel Meclisi Başkanı Temur, “Bu inançla vatandaşlarımıza hizmet etmek bizim boyumuzun borcudur. Elimizden geleni yaparak hizmete devam edeceğiz” dedi.