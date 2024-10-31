Sungurlu Belediyesi Hilal Kart projesi kapsamında ihtiyaç sahibi 100 öğrenciye burs verecek.

Değerlendirme komisyonunun çalışmaları neticesinde, başvuruda bulunan 273 öğrencinin birçok farklı kritere göre ayrı ayrı incelendiğini belirten Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, eğitim yardımı almaya hak kazanan 100 öğrenciyi belirlediklerini söyledi.

Eğitim yardımı almaya hak kazanan öğrencileri tebrik eden Muhsin Dere, “100 kişilik listede yer alamayan öğrencilerimiz, bir sonraki eğitim-öğretim yılında Hilal-Kart Programına tekrar başvurabilirler. Allah'ın izniyle, Belediyemizin imkanları geliştikçe, eğitim yardımında bulunacağımız öğrenci sayımızın da artacağını ümit ederek tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum” dedi.