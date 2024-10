Çorum Oto Sanayiciler Derneği (ÇOSAD) tarafından teknolojik bağımlılık, alkol ve kimyasal bağımlılığa dikkat çekmek amacıyla oto sanayinde çalışan çıraklara yönelik farkındalık etkinliği düzenlendi.

Geçtiğimiz hafta sonu Çorumlu Obası’nda gerçekleşen etkinliğe Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, ÇESOB Başkanı Recep Gür, Oto Tamirciler Odası Başkanı Necmettin Uzun, Yeşilay Çorum Şube Başkanı Türker Ejder, ÇOSAD Başkanı Eyyüp Pehlivan, dernek yöneticiler ile çok sayıda çırak katıldı.

Çorum Belediyesi’nin katkıları ile düzenlenen etkinlikte İl Sağlık Müdürlüğü’nden Fatma Tekten ve Yeşilay’dan Gülsel Tamdoğan, gençlere kötü alışkanlıklardan neden uzak durmaları gerektiği ile ilgili aydınlatıcı bilgi verdiler.

Etkinlikte ayrıca Çorumlu Obası’nda çeşitli aktivitelere katılan çıraklar, dolu dolu bir gün geçirdiler.

ÇOSAD olarak gençlerin çevrenin etkisinde kalarak yanlışa kapılma ihtimalinin bile kendilerini korkutması nedeniyle böyle bir etkinlik düzenlediklerini ifade eden Dernek Başkanı Eyyüp Pehlivan, “Toplum bir bütündür. İçinde yer aldığımız sanayi toplumunda ahilik kavramının bütününü de oluşturan usta-çırak ilişkisi yer alır. Yöneticiler ustalara, ustalar kalfalara, kalfalar da çıraklara ışık tutar” dedi.

Genç nesillerin geleceği için birlikte hareket etmemiz gerektiğinin altını çizen Pehlivan, “Toplumlar, bir bütün olarak gelişir ve güçlenir. Geleceğe güvenle bakabilmek, gençlerimizin doğru bir şekilde yetiştirilmesiyle mümkündür. ÇOSAD olarak, gençlerimizin çevresel etkilerden uzak kalmasını ve yanlış yollara sapmamasını sağlamak adına önemli bir program düzenlemiş bulunuyoruz. Zira onların yanlışa kapılma ihtimali dahi, bizleri derin bir endişeye sevk etmekte ve onlara ışık tutma sorumluluğumuzu bir kez daha hatırlatmaktadır” diye konuştu.

Bir toplumun en önemli sermayesinin gençliği olduğunu dile getiren Eyyüp Pehlivan, “Gençler, hem bugünün hem de yarının teminatıdır. Onların doğru eğitimle, sağlam değerlerle ve ahlaki ilkelerle donatılması, sadece ailelerin değil, tüm toplumun sorumluluğundadır. Bizler, geleceğe yön verecek olan bu neslin, sağlıklı bir şekilde yetişmesine katkı sunmak için üzerimize düşeni yapmalıyız. Bu, yalnızca bir görev değil, aynı zamanda gelecek nesillerimize karşı olan en büyük borcumuzdur.

Bu bağlamda, yöneticiler ustalara, ustalar kalfalara, kalfalar ise çıraklara ışık tutarak bu döngüyü sürdürmelidir. Bu zincir kopmadan devam etmeli ve her birey bu sorumluluğun bilincinde hareket etmelidir. Her bireyin, üzerindeki sorumluluğu yerine getirmesi, toplumumuzun tüm katmanlarının sağlam temeller üzerine inşa edilmesini sağlayacaktır. Onlara sadece mesleki bilgi vermek yetmez; onları dürüst, çalışkan ve erdemli bireyler olarak yetiştirmeliyiz. Bu noktada ahlaki ve insani değerlerin de ön planda tutulması gerekmektedir. Unutmayalım ki, güçlü bir toplum, sağlam bir geleceğin garantisidir. Hep birlikte, omuz omuza vererek daha iyi bir yarın inşa etmek için çalışmalıyız. Buradan etkinliğimize destek veren ve her zaman gençlerin yanında olan Belediye Başkanımız Dr. Halil İbrahim Aşgın’a, etkinliğimize katılarak bizleri onurlandıran ÇESOB Başkanımız Recep Gür, Oda Başkanımız Necmettin Uzun ve emeği geçen dernek yöneticilerine teşekkür ederim” ifadelerine yer verdi.