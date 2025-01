Çorum'da Halk Elinde Manda Islah Projesi’nde yıllık sözleşme ile çalıştırılmak üzere 1 kişi alınacak.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Çorum İli Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği'nde istihdam edilecek teknik personelde aranacak şartlar şu şekilde açıklandı;

Proje Teknik Elemanı olarak istihdam edileceklerde aranacak şartlar:

a) T.C. vatandaşı olması

b) Türkiye'de bulunan üniversiteler ile bunlara denkliği kabul edilen yurtdışında kurulu üniversitelerin ziraat fakültesi hayvansal üretim/zootekni bölümü, veteriner fakülteleri, meslek yüksekokullarının hayvancılık bölümleri ile veteriner sağlık teknikerliği mezunu, veteriner sağlık/ziraat teknisyeni (Hayvancılık Alanı) mezunu veya yüksek lisansını zootekni bölümünde yapmış olması,

c) Askerlikle ilişkisinin bulunmaması veya en az 12 (on iki) ay tecilli olması,

d) Arazi çalışmalarını yürütmeye engel halinin bulunmaması,

e) Hırsızlık, dolandırıcılık, güveni kötüye kullanma, görevi kötüye kullanma, rüşvet, irtikap, zimmet, özel belgede sahtecilik, resmi evrakta sahtecilik, parada sahtecilik, kıymetli damgada sahtecilik, mühürde sahtecilik ve hileli iflas suçlarından hüküm giymemiş olması,

f) En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olması (projede kullanabileceği bir araca sahip olması tercih sebebidir),

g) Projenin yürütüleceği il veya ilçede ikamet etmesi tercih sebebidir.

Başvuruda İstenecek Belgeler:

a) Müracaat dilekçesi,

b) Diploma veya çıkış belgesinin tasdikli sureti,

c) Nüfus Cüzdanı fotokopisi,

ç) Askerlikle ilgili durumunu gösterir belge,

d) İkametgâh belgesi,

e) Sürücü belgesi,

f) Özgeçmiş, varsa yüksek lisans, doktora mezuniyet belgesinin tasdikli sureti,

g) Sabıka kaydı belgesi,

h) Sağlık raporu.

Müracaat Yeri ve Zamanı:

Müracaatların 15.01.2025-28.01.2025 pazartesi günü mesai bitimine kadar Çorum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürlüğü’ne şahsen yapılması gerekmektedir. Bu tarihten sonra yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır. Mülakat sınavı Çorum İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde yapılacaktır. Mülakat sınavı tarihi ve saati müracaatların bitiminden sonra belirlenecektir.

Değerlendirme ve Seçim

Müracaatlar üzerinde İl Müdürlüğü tarafından ön incelemeler yapılır. Şartları taşımayan adaylar sınava çağrılmaz. Şartları taşıyan adayların dosyaları proje yürütme kurulu tarafından mülakat öncesi yeniden değerlendirilir ve gerekli şartları taşıyan adaylar mülakat sınavına alınır. Aday sayısı 10 (on) ve daha fazla kişiyi geçmesi durumunda yazılı sınav yapılabilir. Yazılı sınav yapılması durumunda sınav sonucu ilk beş (5) kişi arasına giren adaylar sözlü sınava alınır. Bir asil ve bir yedek Proje Teknik Elemanı (PTE) belirlenir. Asil olarak belirlenen Proje Teknik Elemanı’na, yetiştirici temsilcisi yönetimince sözleşme yapılmak üzere davet mektubu gönderilir. Tebligat tarihinden itibaren 15 (on beş) gün içinde PTE ile sözleşme imzalanır. Tebligat yapılan asil Proje Teknik Elemanı 15 (on beş) gün içerisinde davete icabet etmez ise, yedek adaya tebligat yapılarak sözleşmeye davet edilir.