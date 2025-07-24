Çorum Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMMO) Başkanı Ceyhan Baran, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı nedeniyle basın açıklaması yayınladı.

24 Temmuz 1908 tarihinde Türk basınına yönelik uygulanan her türlü sansürün kalktığını ve 24 Temmuz günü Gazeteciler ve Basın Bayramı olarak kutlanmaya başlandığını belirten SMMMO Başkanı Ceyhan Baran, “Basın; olayları doğru, tarafsız ve hızlı bir şekilde yansıtmak, toplumu aydınlatmak, eksiklik ve aksaklıkları sorgulamak, yönetilen ile yöneten arasında köprü vazifesi üstlenmek gibi önemli işlevleri yerine getirmektedir. Kişi hak ve hürriyetlerine, toplumsal değerlere saygılı, doğru, tarafsız, objektif, Basın Ahlak Esasları doğrultusunda kamu yararını gözeterek görev yapan özgür basın, demokratik toplum düzeninin korunmasının en büyük güvencesidir” dedi.

Basın meslek ilkelerine uygun, kişi hak ve hürriyetlerine saygılı, tarafsız ve objektif bir yayıncılık anlayışının, toplumda basına güveni artırmasının yanında, kamuoyunun yanlış bilgilendirilerek yönlendirilmesinin önüne geçeceğinin altını çizen SMMMO Başkanı Ceyhan Baran, “Toplumsal değerlere saygılı, sorumluluk bilinci içinde, tarafsız bir anlayışla görevini yerine getiren özgür basın, demokratik toplum düzeninin korunmasının en büyük güvencesidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk`ün, “Basın, milletin müşterek sesidir” ifadesi basının toplumu aydınlatması bakımından üstlendiği misyonu en güzel şekilde açıklamaktadır. Bu vesileyle, bıkmadan, usanmadan, zor koşullarda, büyük bir özveriyle görevlerini yerine getiren tüm basın mensuplarının 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı kutlar, sağlık, mutluluk ve başarılar dilerim” ifadelerini kullandı.