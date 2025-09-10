Sungurlu Şehir Parkı yanında bulunan iki elektrik direği dün henüz belirlenemeyen bir sebeple devrilmişti.

Bölgeye sevk edilen ekipler, devrilen direklerin yerine ahşap direk dikti.

Dün, Necmettin Erbakan Caddesi 19. Sokak’ta park halinde bulunan araçların arasına büyük bir gürültüyle devrilen direkler, şans eseri herhangi bir araca zarar vermedi.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen elektrik firması ekipleri, önce devrilen direkleri kaldırdı, ardından elektrik kesintisi yaşanmaması için ahşap direkleri yerleştirdi.