Geçtiğimiz sezon Arca Çorum FK U19 takımında forma giyen Senegalli futbolcu Laye Dıedhiou, Dubai'ye transfer oldu.

Arca Çorum FK'ya Senegal'in Le Selectionneur Academy takımından transfer edilen 2006 doğumlu genç futbolcu gelecek sezon Dubai 2. Lig'deki takımlarından Fujaırah'a transfer oldu.

Kırmızı-Siyahlı forma altında oynadığı sürecek güçlü fiziği ve futbol zekasıyla dikkatleri üzerine çeken Laye, 1'i Ziraat Türkiye Kupası maçı olmak üzere, Arca Çorum FK forması altında 26 maça çıktı. Yeni kulübünün A Takım kadrosunda yer alması beklenen genç futbolcu, Türkiye macerasını 3 golle tamamladı.