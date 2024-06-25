Akçaabat'da pes dedirten bir olay yaşandı.

Zabıta ekipleri bazı dilencilerin şehir dışından gelerek yevmiye usulü çalıştığı istihbaratını alınca operasyon başlattı.

Yapılan denetimlerde yakalanan 25 dilenci hakkında işlem yapılırken, dilencilerin üzerinden çıkan 22 bin 636 TL'ye el konuldu.

YETKİLİLERDEN 'İTİBAR ETMEYİN' UYARISI

Bazı dilencilerin ise Akçaabat'ta ikamet ederek dilenmeyi meslek haline getiren ailelerden oluştuğunu belirten Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların dilencilere itibar etmemesi ve para vermemesi gerektiğini vurguladı.