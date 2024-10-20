İstanbul, Çorlu ve Tekirdağ'da 12 bebek, para için öldürüldü.

Çökertilen Yenidoğan Çetesi skandalı, tüm Türkiye'nin gündemine oturmuş durumda.

Çete üyelerinin tutuklanmasının ardından kan donduran diyaloglar gelirken, Beyaz TV ekranlarında 7. Gün programına katılan Gazeteci Zafer Şahin, bu tip suçlar için idam gelmesi gerektiğini söyledi.

Sunucu Melissa Bağcı program sırasında, "Bunlar idam edilmeli mi?" diye sordu. Zafer Şahin ise konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"BEN BAŞINDAN BERİ İDAMI SAVUNUYORUM"

Ben başından beri Türkiye'de bu tip suçlarda idamın olması gerektiğini savunuyorum. Maalesef medyada bazı romantik yaklaşıma sahip arkadaşlarımız bizi eleştiriyorlar. Toplumun vicdanını başka ne rahatlatabilir? Ben sana soruyorum.

"PARA İÇİN HER ŞEYİ YAPABİLECEK TİPLER"

Bir annenin çocuk sahibi olmak kimine kolay kimine zor. Çocuk sahibi olmak için yıllarca bekleyen, tüp bebek tedavisi gören insanlarımız var bizim. Her insanın evladı değerlidir, kıymetlidir. Allah'ın bir lütfudur, bebek ve çocuk.



Sen insanların çocuklarını hiç gereği yokken yenidoğan servisinde ölüme terk ediyorsun. Ne için? Para kazanmak için. Şu herifin sıfatına baksana. İnsanlıktan nasibini almış bir sıfat var mı onda. Para için her şeyi yapabilecek tiplerden bahsediyoruz.

"DAHA AĞIR CEZALAR GETİRMEN GEREKİR, ADI İDAMSA İDAM OLMALI"

Efendim, bunların yasama hakkı var. Bunların yasama hakkı 15 günlük, 1 aylıkken öldürülen bebeklerden daha fazlaysa bunu savunuyorsanız, buyurun savunun kardeşim. Şu da var yasalar içinde bulundukları dönemin ruhunu da yansıtmalı. Günümüzde artık bu tip suçlar, bu kadar rahat işlenebilir durumdaysa ve sen mevcut yasalarla bunun önüne geçemiyorsan daha ağır cezalar getirmen gerekir. Onun adı idamsa, idam olmalı kardeşim.