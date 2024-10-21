FETÖ terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in 20 Ekim'de öldüğü duyuruldu. Gülen'in ölüm haberi örgüte yakın birçok kaynak tarafından doğrulandı.

15 Temmuz...

Türkiye tarihinin dönüm noktalarından biri...

Elebaşılığını Fetullah Gülen'in yaptığı terör örgütü, 15 Temmuz 2016 yılında bürokrasi, asker ve polis arasına sızdırdıkları elemanlar vasıtası ile milli iradeye baş kaldırıp darbeye kalkıştı.

Sokakları kan gölüne çeviren FETÖ, halkın iradesiyle başarısızlığa uğratıldı.

Binlerce sivilin kanının eline bulaştığı o örgüt elebaşı o Fetullah Gülen sonunda geberdi.

Elebaşı Gülen'in öldüğü, FETÖ'ye yakın medya tarafından duyuruldu.

Fetullah'ın sitesi Herkül tarafından paylaşılan haberde, Gülen'in 20 Ekim'de öldüğü kaydedildi.

YEĞENİ DE DOĞRULADI

Fetullah Gülen'in yeğeni Ebuseleme Gülen de kendisine ait sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, ölüm haberlerini doğruladı.

Ölüm haberi örgüte yakın Türkiye'de yasaklı bir sitede de ilan edilen Gülen hakkında sık sık yalan ölüm haberleri yapılıp, daha sonra yalanlanıyordu.

Bu kez örgüte yakın tüm kaynaklar ölümü doğrulanmış oldu.