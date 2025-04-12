Çorum’un tanınmış diyetisyenlerinden Büşra Kayı, yeni yerinde Çorum halkına hizmet vermeye başladı.

Daha önce Bahçelievler 2.Cadde’de hizmet veren Kayı, Yunus 19 AVM 2.Kat’ta danışanlarını bekliyor.

Diyetisyen Büşra Kayı Beslenme ve Diyet Danışmanlığı Merkezi olarak detaylı vücut analizi, sağlıklı kilo verme-alma, diyabet beslenmesi, tiroid hastalıklarında beslenme, hastalıklarda beslenme, gebe dönemi beslenme, bebek-çocuk-erişkin beslenme, sporcu beslenmesi ve kurumsal beslenme danışmanlığı gibi alanlarda hizmet vermeye devam edeceğini belirten Kayı “Günümüzde giderek artan obezite (şişmanlık) hem başlı başına bir sağlık sorunudur hem birçok hastalığın sebebidir. Bu sorunun çözümünde kulaktan dolma bilgilerle kilo vermeye çalışmak yerine işin uzmanından yardım alınarak sağlıklı bir şekilde kilo kaybı sağlanmalıdır. Sadece zayıflamak isteyenler değil aynı zamanda kilo almak isteyenler, gebeler, emziren anneler, diyabet (şeker) hastaları, yüksek kolesterolü olan, herhangi birtıbbi beslenme tedavisi uygulanması gereken bireyler ve sağlıklı beslenmek isteyen kişiler de diyetisyene başvurabilir.” ifadelerine ye verdi.