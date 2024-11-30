Veteriner hekim Buse Kahramantekin Akgül’ün sahibi olduğu Dr. Veta Veteriner Kliniği, Çorum halkının hizmetine girdi.

Ulukavak Mahallesi Çevre Yolu Bulvarı Kardelen Apartmanı numara 54/A adresindeki kliniğin açılışına Veteriner Hekimler Odası Başkanı Fatih Şerbetçi, Genel Yayın Yönetmenimiz Mustafa Burak Yalçın ve çok sayıda davetli katıldı.

Klinik ile ilgili bilgi veren Buse Kahramantekin Akgül, klinik olarak koruyucu aşılama muayene, teşhis, tedavi hizmetlerinin yanı sıra tanıya yardımcı olması için kan analiz cihazı, röntgen, endoskopi ultrason cihazları da kullandıklarını söyledi.

Klinikte ayrıca koruyucu hekimlik, genel muayene, genel cerrahi, dahiliye, yoğun bakım, doğum ve jinekoloji, laboratuvar, özel cerrahi, röntgen, diş hekimliği ve aşı gibi hizmetler verdiklerini aktaran Akgül; "Kiliniğimizde kedi, köpek ve kuş gibi hayvanlara tedavi ve yem katkı desteği vereceğiz. Acil durumlarda yoğun bakım bölümümüz mevcut olup, traş hizmetimiz de olacak. Randevuya ihtiyaç duymadan istediğiniz zamanda gelebilirsiniz. Can dostlarınızı güvenle bize emanet edebilirsiniz.” dedi.