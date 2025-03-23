Samsun’un Havza ilçesinde geçen yıl 5 Mart gecesi yaşanan trajik olay, bir polis memurunun görevi başında şehit olmasına neden oldu. Özgür Boztürk, yönetimindeki 55 SA 335 plakalı araçla, Samsun’un İlkadım ilçesi Toybelen mevkisinde maddi hasarlı bir kazaya karıştıktan sonra, olay yerinden Ankara yönüne kaçarak uzaklaştı. Kazanın ardından polis ekiplerine haber verilmesi üzerine, Havza Bölge Trafik İstasyon Amirliği ekipleri kaçan aracı yakalamak için harekete geçti.

DUR İHTARINA UYMADI, ÇARPTIĞI POLİS ŞEHİT OLDU

Kaçış güzergâhına kurulan yol uygulamasında görev yapan polis memuru Orhan Mutlu (46), aracı durdurmak için "Dur" ihtarında bulundu. Ancak Boztürk, uyarıyı dikkate almayarak hızla ilerledi ve yaya hâlde bulunan polis memuru Mutlu’ya çarpıp olay yerinden kaçtı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan Mutlu, polis aracının ön camına çarparak yere düştü ve olay yerinde şehit oldu. Aynı noktada görev yapan polis memuru Ali Suat Vanlı ise kazadan hafif yaralı olarak kurtuldu.

ALKOLLÜ SÜRÜCÜ JANDARMA TARAFINDAN YAKALANDI

Olay yerine hızla sevk edilen ekiplerin titiz çalışmaları sonucu, kaçan araç kısa sürede jandarma tarafından yakalandı. Yapılan kontrollerde sürücü Özgür Boztürk’ün 1,86 promil alkollü olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan Boztürk, sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

MAHKEMEDEN MÜEBBET HAPİS CEZASI

Olayın ardından Vezirköprü Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan dava geçtiğimiz cuma günü sonuçlandı. Sanık Özgür Boztürk, yargılama sonunda müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Karar, şehit polis memuru Orhan Mutlu’nun ailesi ve meslektaşları tarafından adaletin yerini bulduğu yönünde değerlendirildi.