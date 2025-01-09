Sungurlu Devlet Hastanesi bünyesinde zemin kat Kadın Doğum Polikliniği koridorunda Ebe Polikliniği açıldı.

Yapılan açıklamada, “Poliklinik hizmeti gebeye doğum yapacağı alanların gezdirilmesini ve doğumhane ekibi ile gebenin tanıştırılmasını da içerecektir. Gebeler doğum sürecinde hem doğum ortamına alışmaya hem de doğum kontraksiyonlarıyla baş etmeye çalışmaktadır. Bu nedenle etrafındaki kişilerin desteği gebeler için oldukça önemlidir. Ebe polikliniği sayesinde gebenin daha önce tanışma fırsatı yakaladığı bir ebe ile birebir destek alarak doğum öncesi ziyaret ettiği doğum salonunda kolay bir süreç yaşaması hedeflenmektedir. Halkımıza duyurulur.” ifadeleri kullanıldı.