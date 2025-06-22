Yayla Haber Gazetesi muhabiri Ebru Çalık'ın babası Muhterem Düztaş (67), hayatını kaybetti.
Amasya'nın Merzifon ilçesine bağlı Kıreymir Köyü nüfusuna kayıtlı, Zeliha Düztaş'ın eşi, İzmir'de yaşayan Erdem Düztaş ve gazeteci Ebru Çalık'ın babası, Çağpa Gıda Satış Yöneticisi Savaş Çalık'ın kayınbabası olan Muhterem Düztaş’ın cenazesi 22 Haziran Pazartesi günü Çorum Hacıbektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı'nda saat 14.00'de yapılacak helallik töreninin ardından Amasya'nın Merzifon ilçesine bağlı Kıreymir Köyü'ne götürülerek köy mezarlığında toprağa verilecek.
Hakimiyet, merhuma Allah'tan, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.
Editör: Atila Çiğdem