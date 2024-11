Çorum Eczacı Odası Başkanı Erol Afacan, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü nedeniyle yaptığı açıklamada, bu anlamlı günün tarihinin, diyabet tedavisinde devrim yaratan insülin hormonunun mucidi Kanadalı Doktor Frederick Banting’in doğum günü olan 14 Kasım 1891’e dayandığını belirtti.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Uluslararası Diyabet Federasyonu (IDF) tarafından 1991 yılında, Banting’in doğum günü olan 14 Kasım tarihinin, diyabet hastalığına dikkat çekmek ve hastaların yaşam kalitesini artırmak amacıyla “Dünya Diyabet Günü” olarak kabul edildiğini kaydeden Erol Afacan, “Diyabet, dünya genelinde her geçen gün daha fazla insanı etkileyen ve ciddi sağlık sorunlarına yol açabilen kronik bir hastalıktır. Bu hastalığa bağlı komplikasyonların önlenmesi, hastaların bilinçlendirilmesi ve yaşam kalitesinin artırılması için Dünya Diyabet Günü büyük bir fırsat sunmaktadır. Bu çerçevede her yıl, diyabetle ilgili farklı temalar belirlenerek küresel bir farkındalık oluşturulmaya çalışılmaktadır” dedi.

1.Basamak Sağlık Kuruluşu olan eczanelerin, sadece reçeteli ilaçların karşılandığı bir yer olmanın ötesine geçerek, diyabet hastalarına yönelik birebir sağlık danışmanlığı hizmeti sunduğunu ifade eden Afacan, “Eczacılarımız, diyabet hastalarına ilaç kullanımı konusunda rehberlik ederek, ilaçların doğru zamanda ve uygun şekilde alınmasını sağlamaya özen gösterir. Ayrıca, diyabet yönetiminin temel taşlarından biri olan yaşam tarzı değişiklikleri ve doğru beslenme konusunda da eğitimler sunarak hastalarımızın sağlıklı bir yaşam sürmelerine katkı sağlamaktadır.

Eczacılarımız, diyabet hastalarımızın kan şekeri düzeylerini takip etmek, ilaç-etkileşim analizleri yapmak ve hastalık yönetiminde sürekli destek sağlamak için her zaman yanlarındadır. Bu süreçte, diyabet hastalarımızın hem sağlık bilgilerini güncel tutmak hem de hastalıklarını daha iyi yönetmelerine katkı sağlamak adına çeşitli bilgilendirme etkinlikleri düzenlemekteyiz. Diyabet eğitimleri ile eczacılarımız, hastalarımıza kendi sağlıkları üzerinde daha fazla kontrol sahibi olabilmeleri adına yardımcı olmakta ve bu alanda önemli bir rol üstlenmektedir. Çorum Eczacı Odası olarak, eczanelerimizin kronik hastalık yönetiminde bir sağlık merkezi niteliğinde olduğunu ve diyabet hastalarına yalnızca ilaç sağlamaktan öte, onların yaşam kalitesini artırmaya yönelik bir sağlık hizmeti sunduğunu bir kez daha belirtmekten gurur duyuyoruz” şeklinde belirtti.