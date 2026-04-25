Eğitim İş Çorum Şubesi yeni yerinde hizmet vermeye başladı.

Yavruturna Mah. Maliye 2. Sok. Platin İş Merkezi numara 3 7 katta sendikal faaliyetlerini sürdürecek olan Eğitim İş Sendikası’nda başkan Tuba Demirel, basınla sabah kahvaltısında bir araya gelerek, tanışma toplantısı düzenledi.

Eğitim İş Sendikası olarak laik, bilimsel, kamusal ve eşit eğitim hakkını savunan bir anlayışın temsilcileri olduklarını belirten Demirel, eğitimin sadece okullarda değil, toplumun her alanında şekillendiğinin de bilincinde hareket ettiklerini söyledi.

Basının eğitim ve diğer alanlarda önemine vurgu yapan Demirel; “Bu noktada siz değerli basın mensuplarının rolü son derece kıymetli bizim için. Çünkü sizler halkın doğru bilgiye ulaşmasında kamuoyunun vicdanını ve hafızasını canlı tutan önemli bir görevi yerine getiriyorsunuz. Eğitim alanında yaşanan sorunların görünür kılınmasında, çözüm yollarının tartışılmasında ve toplumsal farkındalığın oluşmasında basının katkısı tartışılmaz bizim için.” dedi

Demirel ayrıca Eğitim-İş Çorum Şubesi olarak okulların güvenli hale getirilmesi için başlatılan imza kampanyasının 30 Mayıs’a kadar devam ettiğini belirterek, tüm Çorum halkını Kadeş Meydanı’ndaki stantlarına davet etti.