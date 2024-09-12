AK Parti'nin Türkiye genelinde düzenlediği "Türkiye Buluşmaları" programı kapsamında Çorum’a gelen AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş ve beraberindeki heyet Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ı makamında ziyaret etti.

Beraberinde 13 milletvekili ile birlikte Çorum’a gelen AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş anı defterini imzalarken belediyenin Çorum’da yaptığı çalışmalar hakkında da bilgiler aldı. Elitaş, Çorum’da karşılaştığı manzara karşısında çok memnun kaldığını belirtti. Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın 7’den 70’e herkesin gönlüne dokunduğunu gördüğünü belirten Elitaş, başkan Aşgın’ı çalışmalarından dolayı tebrik etti.

Çorum Belediyesi toplantı salonunda Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcileri ve oda başkanlarıyla bir araya geldi.

AK Parti’nin 81 ilde gerçekleştirdiği "Türkiye Buluşmaları" kapsamında Çorum’a milletvekilleri çıkarma yaparken, Çorum Belediyesi’nin ev sahipliğinde esnaf, STK temsilcileri, meslek grupları ve üreticilerle bir araya geldi ve sorunları dinledi. Çorum Belediyesi Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, AK Parti Genel Başkan Vekili Yardımcıları Hacı Turan, Süreyya Sadi Bilgiç, Fuat Köktaş, AK Parti Çorum Milletvekilleri Yusuf Ahlatcı, Oğuzhan Kaya, Çorum Milletvekilleri Oğuzhan Kaya, Yusuf Ahlatçı, AK Parti İl Başkanı Murat Günay, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcileri, Oda Başkanları ve bazı meslek gruplarının temsilcileri katıldı.