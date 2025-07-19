Çorumlu özel sporcu Enes Borucu, down sendromlular cirit atma branşında Türkiye şampiyonu oldu.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu tarafından, 13-15 Temmuz tarihleri arasında Konya'da düzenlenen Özel Sporcular (Mental-Down) Atletizm Türkiye Şampiyonası'na 800 özel sporcu katıldı.

Şampiyonada, Zübeyde Hanım Özel Eğitim Uygulama Spor Kulübü'nden antrenör Mehmet Civan eşliğinde Çorum’u temsil eden Enes Borucu, down sendromlular cirit atma branşında 22.58'lik atışıyla Türkiye şampiyonu olmayı başardı.

Bu büyük başarı, Enes Borucu'nun azmi ve disiplinli çalışmasının bir sonucu olarak öne çıkarken, özel sporcuların spora olan katkıları ve başarıları da bir kez daha gözler önüne serildi.