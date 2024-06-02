Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kızılcahamam'da AK Parti İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın kapanışında açıklamalarda bulundu. Kızılcahamam Kampının kapanış konuşmasında yeni anayasa konusunda samimi ve uzlaşıya açık olduklarını söyledi. Erdoğan“Bu meselenin siyasi bilek güreşine çevrilmesini doğru bulmuyoruz.” dedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasından satır başları şöyle:

"İstanbul’daki göçükle ilgili gerekli soruşturma başlatıldı.

Dünkü açılış hitabımızda, partimizdeki istişare kültürünün yanı sıra siyasetteki yumuşama iklimine dair kanaatlerimizi paylaşmıştık. TÜİK tarafından açıklanan 2024 ilk çeyrek büyüme rakamları ile dış politikaya dair konuları ele aldık.

Filistin halkı tam 76 yıldır zulme maruz kalıyor

Filistin davası ve Gazze’deki katliam gündemimizin en üst sırasındaydı. Filistin halkı tam 76 yıldır zulme maruz kalıyor. Filistin’in toprakları 76 yıldır aşama aşama gasp ediliyor. Tüm imkanlarımızla Filistin halkının yanında dimdik duruyoruz ve duracağız. Hiçbir baskı bunu değiştiremeyecek. Biz, Filistinli kardeşlerimizin nasıl zorlu ve kahramanca bir mücadele verdiklerini gayet iyi biliyoruz.

Filistinli kardeşlerimiz Gazze’de insanlığı savunuyor. Hamas daha önceki ateşkes önerisi gibi Amerikan Başkanı Biden’ın son teklifine de müspet yaklaştığını açıkladı. Netanhu’nu cevabı ise yine kan dökmek, işgal ve soykırım politikasının şiddetini artırmak oldu. Bölgemizi ve tüm dünyayı büyük bir felakete sürükleyen Netanyahu denen bu barbara artık bir ‘dur’ denilmelidir.

Paranoyalara son verdik

AK Parti, kuruluşundan itibaren kaybetmemiş bir partidir. Hak ve özgürlüklerin genişletilmesinden, hak arama yollarının artırılmasından, halka hesap veren bir devlet anlayışının inşasına kadar geniş bir yelpazede önemli reformları hayata geçirdik. Demokrasimizi vesayetçilerin karanlığından biz çıkardık. Paranoyalara son verdik.

Yeni anayasa mesajı

Mevcutla yetinmek yeniliğe kapıyı kapatmak demektir. Yönümüz de yüzümüz de aydınlığa, özgürlüğe ve demokrasiye dönüktür. Türkiye’nin geleceği de daha fazla demokrasi ve özgürlüktedir. Yeni ve sivil bir anayasanın bunun lokomatifi olacağına inanıyoruz. Biz yeni anayasa konusunda samimiyiz, uzlaşıya açığız. Bu meselenin siyasi bilek güreşine çevrilmesini doğru bulmuyoruz. El ele verelim, en geniş mutabakatla Türkiye’yi darbe anayasası ayıbından hep beraber kurtaralım. Muhalefetten de beklentimiz darbe anayasasının güzelliklerini anlatmak yerine görüşlerini, önerilerini açıkça ortaya koymalarıdır.

Terör tehdidini kaynağında bertaraf etme stratejimizle başarımızı sınır ötesine taşıdık. Sınır ötesi operasyonlarımızla, ülkemizi bir terör kuşağıyla çevreleme planlarını bozguna uğrattık. Bundan geri adım atmayacağız. Irak’ın ve Suriye’nin kuzeyindeki terör üreten bataklıklar kurumadan, Türkiye huzura eremez, kendini güvende hissedemez."

Türkiye'nin artık önüne bakması önemlidir

Dün son 1 yılda yaşanan 3 seçimle ilgili bazı değerlendirmelerde bulundum. Türkiye’nin artık önüne bakması önemlidir. Siyasetten tasviye edilmiş kimi müfris tüccarların gündeme gelme çabalarını, sadece üzüntüyle değil aynı zamanda büyük bir taaccüple izliyoruz. Siyaseti iktidar ile muhalefet arasında bir kayıkçı kavgasına dönüştürme gayretlerini bu projenin sahipleri dahil, kimseye bir faydası dokunmaz.

AK Parti olarak eski tartışmalarla milletin vaktini harcamayı gereksiz görüyoruz. Şimdi hep beraber yeni şeyler söylememiz gerekiyor. AK Parti ve Cumhur İttifakı bu yeni dönemin lokomatifi olacaktır. Cumhur İttifakı, yoluna güçlenerek devam edecektir. Bundan hiç şüpheniz olmasın. Yumuşamayla birlikte, siyasi partiler arasındaki kesişim alanının büyümesini son derece kıymetli buluyorum.

Enflasyon sorununu mutlaka çözeceğiz

Son 1 yılda üst üste yaşadığımız seçimler sebebiyle milletimiz biraz yoruldu. Siyaset de şüphesiz bundan etkilendi. Önümüzde Cumhurbaşkanlığı ve Meclis olarak 4 yıl, belediyeler olarak da 5 senelik zamanımız var. Bu süreyi en verimli vizyonla çok çok iyi değerlendirmemiz lazım. Ekonomide OVP’nin neticelerini almaya başladık. 2024 yılının ilk çeyrek büyüme rakamlarıyla birlikte programa olan güvenimiz daha da perçinlendi. Enflasyon sorununu mutlaka çözeceğiz. Tek haneli enflasyon oranlarını inşallah yakalayacağız. Geçmişte başardık, inşallah tekrar başaracağız.