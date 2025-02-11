Eren Yalçın şampiyonluklarına bir yenisini ekledi. Kırşehir’de yapılan Liseli Gençler A kategorise Türkiye Serbest Güreş Şampiyonasında Eren Yalçın altın madalyanın sahibi oldu.

7-9 Şubat tarihlerinde Kırşehir’de yapılan Liseli Gençler A kategorisi Serbest Güreş Türkiye Şampiyonasında Şehit Mustafa Solak Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi ve milli sporcu Eren Yalçın 55 kiloda tüm maçlarını kazanarak şampiyonluğu kazandı.

Aynı şampiyonada aynı okuldan 60 kiloda mücadele eden Selahattin Kızıltaş üçüncü olarak bronz madalya kazanırken 65 kiloda Eti Anadolu Lisesi’nden Alihan Develi de üçüncü oldu ve bronz madalya kazandı. 92 kiloda ise Yusuf Karakas madalya maçında kaybederek beşinci oldu.