Mimar Sinanspor Teknik Direktörü Hüseyin Eğer, ikinci yarıya iyi başlamak için Çankırı’ya puan yada puanlar için gittiklerini ancak erken yedikleri golün tüm oyun sistemlerini bozduğunu belirterek ‘Çankırı FK’yı galibiyetinden dolayı tebrik ediyorum’ dedi.

Hüseyin Eğer, maça istedikleri gibi iyi başladıklarını rakip kalede etkili olduklarını ancak 8. dakikada yedikleri golle mağlup duruma düştüklerini belirterek ‘Bu yediğimiz golle tüm oyun staretijimizi bozdu ve o dakikadan sonra oyunun kontrolünü tamamen Çankırı takımına verdi.

İkinci yarıya üç oyuncu değişikliği yaparak başladık yeniden oyunun kontrolünü elimize alıp üçüncü bölgede baskılarla çok iyi götürdüğümüz dakikalarda beraberlik için yüklendiğimiz anlarda kontataktan yediğimiz golle 2-0 geriye düştük. Golün hemen ardından ise Fatih Serkan’ın kırmızı kart görerek on kişi kalmamızın ardından savunmada riskler aldık ve Çankırı FK üçüncü golü bularak maçı bitirdi.

Çankırı FK takımını aldığı galibiyetinden dolayı tebrik ediyorum. Takım olarak bu maçı unutup biran evvel hafta sonu sahamızda oynayacağımız Sorgun Belediyespor maçına hazırlanacağız. Bu kaybettiğimiz puanları telafi edeceğiz. Maçımızın bir aksilik olmazsa kendi sahamız olan Mimar Sinan sahasında oynanacak olmasından dolayı tüm taraftarlarımızı bu önemli maça bekliyoruz’ dedi.