Geçtiğimiz sene ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'un programına katılan Betül isimli kadın, eşinin başka bir kadından ikiz bebekleri olduğunu iddia etmişti. Ancak yapılan DNA testi sonucu ikiz bebeklerden yalnızca birinin babasının Veysel olduğu ortaya çıkmıştı. Bu ilginç olayı açıklayan Esra Erol, "72 saat içinde döllenme gerçekleşirken ikinci bir birliktelik yaşanması gerekiyor" demişti.

BETÜL VE VEYSEL BOŞANDI

Esra Erol, tıp dünyasında az rastlanan bir olayı ele alırken Veysel ve Betül boşanmış ve herkes kendi yoluna gitmişti. Olayın üzerinden 1 yıl geçerken Esra Erol, canlı yayında yine bu olayı gündeme getirdi. Programda açıkladığı gerçeği duyanlar şok geçirdi. Erol, Veysel'in sokak ortasında ölü bulunduğunu açıkladı.

"VEYSEL'İN ÖLÜMÜNDEN BENİ SORUMLU TUTUYORLAR"

Erol yayında, "Biz Betül'le Veysel'in boşanmasını sağladık. Bugün tam 1 yıl sonra Veysel'le ilgili bir haber geldi. Veysel Yorulmaz, İstanbul'da sokak ortasında ölü olarak bulundu. Betül, eski eşinin ölümünün şüpheli olduğunu iddia etti. Yayında, 'Veysel'in ölümünden beni sorumlu tutuyorlar' diye bir cümle kurdu" dedi.

"BENİM GÖZYAŞLARIMLA SENİN CENAZENİ YIKASINLAR"

Betül, geçtiğimiz sene gerçekleşen yayında, "Sen benim ahımla mezara sığamayacaksın. Senin ölümün çok feci olacak. Benim gözyaşlarımla senin cenazeni yıkasınlar" diyerek Veysel'e isyan etmişti. Veysel'in amcasının oğlu ise, "Senin bedduan tuttu, öldü" diyerek Betül'ün ölüme sebep verdiğini iddia etti.