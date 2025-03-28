AK Parti İl Başkanı Av. Yakup Alar, Espressolap Kahvecisi'ni ziyaret etti.

Beraberinde Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alagöz ve yönetim kurulu üyeleri ile birlikte gerçekleşen ziyarete ilişkin paylaşımda bulunan Alar, "Yerli ve milli markalarımıza destek olmak amacıyla Espressolap Kahvecisi’ni ziyaret ettik.

CHP Genel Başkanı’nın yerli ve milli markalarımıza yönelik boykot çağrısına karşı, bizler ülkemizin değerlerine sahip çıkmaya devam edeceğiz!

Düşmanın oku nereyi gösteriyorsa, bizler için doğru yol orasıdır!

Yerli ve milli markalarımıza destek ol, ekonomimize sahip çık!" ifadelerine yer verdi.