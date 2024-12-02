Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'ndeki mobilya fabrikasında çıkan yangında hayatını kaybeden işçi İmran Oğuz Kayan son yolculuğuna uğurlandı.
Melikgazi ilçesinde bulunan Organize Sanayi Bölgesi'ndeki DNZ Mobilya'da çıkan yangında 1'i kadın 3 işçi hayatını kaybetmişti.
Hayatını kaybedenlerden İmran Oğuz Kayan cenazesi, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edildi.
Kayan'ın cenaze namazı ikindi namazına müteakip, Melikgazi ilçesine bağlı Tavlusun Mahallesi'nde kılındı.
Kılınan cenaze namazının ardından Kayan'ın cenazesi toprağa verildi.
Kayan'ın cenaze namazına, ailesi, yakınları, mesai arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.
Editör: İhlas Haber Ajansı