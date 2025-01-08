ATİK-Dünya Ekonomi İşbirliği Koordinasyon Derneği Çorum Kurucu Başkanı Fahri Karayan bölge koordinatörlüğüne atandı.

Fahri Karayan’ın bölge koordinatörlüğüne atanmasının ardından boşalan Çorum ATİK yönetim kurulunu oluşturmak amacıyla ocak ayı içinde bölge koordinatörü olan Fahri Karayan’ın başkanlığında toplanacak.

Konuyla ilgili açıklama yapan Fahri Karayan, “ATİK - Dünya Ekonomi İşbirliği Koordinasyon Derneği olarak şehirlerin daha iyi tanınması uluslararası alanlarda daha çok ilişkiler kurmaları için eğitim, kültürel, sosyal, ekonomik ve tanıtım projeleri ile Ar-Ge çalışmalarında bulunuyor. ATİK olarak dünyanın 78 ülkesinde ve ülkelerin kendi şehirlerinde yapmış olduğumuz 179 ATİK Başkanlıklarıyla girişimcilere destek sağlıyor. ATİK Çorum yönetim kurulu 1 başkan, 2 başkan yardımcısı, 7 yönetim kurulu üyesi kurucularla toplam 10 kişi ile oluşuyor. ATİK Çorum Uluslararası Ticaret ve İşbirliği Konseyi önceki yıllarda Kazakistan büyükelçisini Çorum ilimizde misafir etmiş, başta Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Türkiye’nin sayılı altın rafinerisinden biri olan Ahlatcı Metal Rafineri, Uğur Makina, Karadayı Makina, Güven Yem ve Arsan Makine’yi yatırım amaçlı ziyaretler yapılmıştır.Uluslararası alanda Almanya, Avusturya’da iş görüşmeleri yapılmıştır. Uluslararası alanlarda daha çok ilişkiler kurmaları için eğitim, kültürel, sosyal, ekonomik ve tanıtım projeleri ile Ar-Ge çalışmalarında bulunmaya devam edecektir” dedi. (Haber Merkezi)