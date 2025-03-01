Milli Eğitim Bakanlığımızın "Oku-Yorum ve Yazı-Yorum" eleştirel okuma ve yazarlık projesi kapsamında düzenlenen etkinlikte 15 Temmuz Şehitleri Fen Lisesi il birincisi seçildi.

"Oku-Yorum, Yazı-Yorum" projesi ile öğrencilerin akademik başarılarının yanı sıra sosyal, duygusal-duyuşsal becerilerinin geliştirilmesi ve eleştirel okuma becerisine sahip genç yazarların yetiştirilmesi amaçlanıyor.

Yarışmada15 Temmuz Şehitleri Fen Lisesi 10. sınıf öğrencisi Zeynep Şenöz, Oğuz Kağan destanına tarihsel bakış ve destanda kullanılan motiflerinin işlendiği bildiriyle Çorum’da birinci seçildi.

15 Temmuz Şehitleri Fen Lisesinin proje koordinatör öğretmenliğini yapan Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni Gökçer Öğünç ile bu etkinlikte bildiriyi okuyan Zeynep Şenöz, Haziran ayında Ankara'da ülke geneli düzenlenecek yarışmada Çorum'u temsil edecek.