Yeniden Refah Partisi Çorum İl Gençlik Kolları, il ve ilçe askerlik şubelerine giderek Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesinde gönüllü olarak Gazze’ye gitmek için dilekçe verdiler.

Çorum Askerlik Şubesi önünde basın açıklaması yapan Yeniden Refah Partisi İl Gençlik Kolları Başkanı Furkan Murat Köse, “Bizler, Milli Görüş’ün imanlı neferleri, Erbakan Hocamızın izinde yürüyen Yeniden Refah Partisi Gençlik Kolları olarak; zalimin karşısında susmanın dilsiz şeytanlık olduğunu bilenlerdeniz” dedi.

“Sadece dua ile yetinmeyip, gerekirse canımızla, kanımızla bu zulmün karşısında durmaya ant içmiş bir gençliğiz. 7 Ekim’den bu yana Gazze’de yaşananlar bir savaş değil, bir vahşet değil, doğrudan soykırımdır” ifadelerini kullanan Furkan Murat Köse,

“Kadınların, çocukların, yaşlıların üzerine yağan bombalar, yıkılan hastaneler, hedef alınan ambulanslar ve küresel güçlerin utanç verici suskunluğu; insanlık tarihine kara bir leke olarak kazınmıştır. Ancak bilinmelidir ki: bu ümmet sahipsiz değildir. Gazze için sadece dua etmeyeceğiz; gerekirse can vereceğiz. Bugün burada, bu milletin bağrından çıkan tertemiz bir gençlik olarak, Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde gönüllü olarak Gazze’ye gitmek için dilekçelerimizi teslim ediyoruz. Bu dilekçe, sadece bir kağıt parçası değil; zalime karşı haykırılan iman beyanıdır. Bu dilekçe, katil İsrail’e karşı Türk gençliğinin tokadıdır. Bu dilekçe, ırkçı siyonizmin oyunlarını başına yıkacak bir duruşun adıdır. Genel Başkanımız Dr. Fatih Erbakan’ın sözleriyle ifade ediyoruz ki: “İsrail, terörün bizzat kendisidir. Bütün dünyada zulmün, işgalin, gözyaşının temsilcisidir.” Bu söz, bizim duruşumuzun pusulasıdır. Bu söz, susanlara tokat, mazlumlara umut, zalime meydan okumadır. Bugün buradan hem kamuoyuna, hem de tüm dünya halklarına sesleniyoruz: Türk gençliğinin vicdanı hala dimdik ayaktadır. Gazze, Kudüs, Filistin yalnız değildir. Bu necip milletin evlatları yalnızca dua etmeyecek, icabında göğüs göğüse muharebe edecektir” şeklinde konuştu.

Basın açıklamasının ardından Furkan Murat Köse ve beraberindekiler dilekçelerini

Askerlik Şubesine teslim ettiler.