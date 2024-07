Evlat!

Okumak beslenmek, yazmak yaşamak, yazdığından değer görmek ise mutluluktur. Sakın ola bunlardan mahrum kalmayasın.

Evlat!

Tanınmak önemli ama rahmeti rahmana kavuşunca yaptıklarımızla, vesile olduklarımızla hayırla anılmak daha önemlidir. Onun için tanınmaktan çok hayırla anılmayı arzu eyleyesin.

Evlat!

Bir yazar, eserleriyle ilgili kendisi söyleşi talep etmez. Ederse değeri düşer ama söyleşi talep edilirse yükselir. Çünkü müşterisiz meta zayidir.

Evlat!

Bazen döner koltukta oturmaktansa -her tarafa dönmek zorunda kalırsın- sabit sandalyede oturmak daha güvenlidir.

Evlat!

Bir gün siyasete girecek olursan şu üç gruptan oy isteme. 1) Akrabalarından 2) Köylünden 3) Mesai arkadaşlarından. Bunlar seni zaten artı eksi olarak bilir. Ona göre de oyunu değiştirmeden verir. Onun için bu üç gruba yatırımını önceden yapacaksın ki ihtiyaç halinde tekrar kapısını çalmana gerek kalmasın.

Evlat!

Her dönem çalışmak, üretmek güzeldir. Kahvanede el cebe gidiyorsa, canının çektiği yeniliyorsa, fırsat buldukça geziliyorsa, kısaca yaşanıyorsa. İşe yaramaz bunlar yoksa.

Evlat!

Bir insan sizden hızlı uzaklaşmışsa vardır bir bildiği. Yok, eğer yavaş yavaş uzaklaşıyorsa (yeni çevre, yeni makam) bellidir sizi önemsemediği.

Evlat!

Aynı ibadette olduğu gibi ilginin, alakanın, aramanın, hal hatır sormanın çoğu değil daim olanı makbuldür. Yoksa çölde bir sürahi suyu kafaya dikip akşama kadar susuz kalmaya benzer. Bu durum daha rahatsız eder.

Evlat!

Şöyle bakıyorum çevreme de, zenginler kitap okumuyor fakirler ise para verip almakta zorlanıyor. Eee, ne olacak o zaman, ülkemizde kim okuyacak bu kadar yazılan kitapları… Sen tabii ki… Her şeye rağmen yazmak ve yazılanları okumak güzeldir.

Evlat!

Ağlamakla başlayan hayat anlamakla son bulur. Lakin o zaman da tüm yetkiler elinden alınmış olur. Tekrar başa dönülüp ağlayarak baki âleme yolcu olunur. Dolayısıyla isyanla geçmiş ise bir ömür, ağla gözlerim ağla, ağla ki ahirette ağlayacağını şimdi anla… Rabbim kolaylık versin bu durumda olanlara.

Evlat!

Dost sandığınız yetkiliye bir teklifte bulunuyorsunuz -olmaz- deyince saygı duyuyorsunuz. Sonra bakıyorsunuz ki adam birilerine telefon ettirmiş o bize olmaz denilenler oluvermiş. Bunu öğrenince üzülüyorsunuz ve dostluğu geri alıyorsunuz. Olmayacaksa hiç olmamalı veya olacaksa olmalı ki teşekkürü siz almalı ve dostluk baki kalmalıdır.

Evlat!

Şu âlemde insanın kendine -beslenmeden, uslanmaya kadar- verdiği zararı hiç kimse veremez. Onun için sağlık adına bilinçli beslenmek, ahiret adına da vakit geçmeden uslan/mak önemlidir.

Evlat!

Bir memurun amiri ile iyiye kötüye anısı olmalı. Anısı olmadan ayrılmışlarla rutinin dışına çıkılmamış demektir. İnsanın anısı olmalı ki yarın emekli olunca anlatacağı bir iki cümlesi bulunsun.

